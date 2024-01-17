البصل رخص يا جدعان الحقوا .. أسعار البصل اليوم 17 يناير 2024 في سوق العبور الحق اشتري قبل ما يغلى تانى

يبحث عدد كبير من المواطنين في مصر عن سعر البصل اليوم في سوق العبور حيث ارتفع سعر الخضروات والفاكهة اليوم مع انخفاض في سعر البصل، فسوف نتعرف على سعر البصل اليوم في سوق العبور بالإضافة إلى أسعار الخضروات والفواكه الأخرى تابعوا للنهاية.

سع

وصل سعر البصل اليوم في سوق العبور للجملة من 10 جنيهات إلى 21 جنيها .

سعر الطماطم اليوم في سوق العبور الجملة وصل إلى 5 جنيهات إلى أربعة ونصف جنيه.

سعر الباذنجان الرومي في سوق عبور الجملة وصل إلى 5 جنيه إلى أربعة ونصف جنيه.

سعر الباذنجان الأبيض في سوق العبور الجملة وصل من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات .

أما الفلفل الرومي وصل سعره في سوق عبور الجملة من 5 جنيهات إلى 11 جنيها.

سعر الفلفل حامي بلدي في سوق عبور الجملة وصل من خمسة إلى 8 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي صوب وصل في سوق العبور للجملة من 8 إلى 11 جنيها

سعر الملوخية اليوم في سوق العبور للجملة وصل من 8 إلى 4 جنيهات.

سعر البطاطس في سوق العبور الجملة وصل من 5 جنيهات إلى 5 جنيهات.

سعر الكوسة في سوق عبور الجملة وصل من 7 إلى 15 جنيها.

أما سعر الجزر في سوق عبور الجملة وصل إلى 2:30 جنيها إلى 4 جنيهات علم بأنه دون عرش.

وصل سعر الفاصوليا في سوق العبور الجملة من 6 إلى 14 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم