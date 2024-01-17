هتفرج ببلاش..القنوات الناقلة مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2024 اعرف كمان الموعد واضبط ساعتها

القنوات الناقلة مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2024، ترتفع معدلات البحث الآن عن مباراة كلا الفريقين مصر وغانا التي تعتبر من المباريات الهامة التي ينتظرها الجماهير ومتابعي كرة القدم من جميع دول العالم، حيث شهد اللقاء الأول بين مصر موزمبيق أجواء تنافسية شيقة للغاية وكانت نهاية المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 2-2، ولذلك يستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره غانا بكل حماس كي يعود التعادل بالفوز واستحواذ الأهداف كي يزيد من رصيد النقاط ويكون لديه الفرصة الأكبر للوصول إلى التصفيات النهائية مع أهم الفرق الرياضية، ترقبوا معنا الفقرات التالية القنوات الناقلة مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2024.

القنوات الناقلة مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2024

بشكل مباشر وبجودة عالية hd سوف يتم نقل مباراة مصر وغانا عبر قناة Bein Sports AFCON 1؛ حيث يقوم بالتعليق الرسمي في هذه المباراة المعلق الشهير علي محمد علي، ويأتي التردد الرسمي للقناة لمن يريد ضبطها على الجهاز على النحو التالي:.

القمر الصناعي: سهيل سات 2.

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة Bein Sports AFCON 2

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

موعد مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2024

غداً الخميس الموافق 18 من يناير 2024 سوف يلتقي كلا الفريقين مصر وغانا في الأسبوع الثاني ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية 2024، على أن يقام هذا اللقاء القوي بينهما على أرضية ملعب فيليكس هوفويت، ومن المقرر أن تنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر مساءً حسب توقيت الإمارات، حيث تأتي مصر في الترتيب الثالث المجموعة B برصيد نقطة واحدة وغانا في الترتيب الرابع من نفس المجموع بدون أي رصيد من النقاط وسوف يشهد اللقاء منافسات قوية.