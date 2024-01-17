اشتريتها بكام النهارده! أسعار السجائر اليوم الرسمية بعد الزيادة 17-1-2024 | كليوباترا بوكس وصلت لكام !!

أسعار السجائر في مصر باتت من الأمور اليومية الهامة والتي يتزايد البحث عليها على مدار الساعة من قبل الكثيرين، ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار السجائر غير المسبوق الذي حدث على مدار الفترة السابقة، فأكثر من 30 مليون شخص يهتمون بشكل يومي بالبحث عن أسعار السجائر الرسمية في مصر، وهذا يجعل سوق السجائر في مصر من أهم الأسواق العالمية.

وبغض النظر عن الزيادة في الأسعار، يظل الطلب على السجائر مستمرًا في مصر والشركات المصنعة تعمل على تلبية هذا الطلب بشكل يلبي توقعات المستهلكين ويضمن جودة المنتج.

أسعار السجائر اليوم الرسمية

أعلنت شركة الشرقية للدخان عن أسعار السجائر الرسمية لبعض منتجاتها، حيث تم تحديد أسعار سجائر كليوباترا بوكس 27 جنيهًا.

ويرجع هذا الإعلان إلى زيادة عامة في أسعار المنتجات التبغية حيث ارتفع سعر الباكو للمستهلك بنسبة تتراوح بين 15 و180 جنيهًا. وتعتبر كليوباترا بوكس واحدة من المنتجات التبغية التي تشملها الزيادة.

وتأتي هذه الزيادة في سعر كليوباترا بوكس بعد قرار شركة الشرقية للدخان بضرورة مراجعة أسعار منتجاتها في ضوء التغيرات التي طرأت على سوق التبغ المحلي.

ارتفاع أسعار السجائر

ونشير إلى أن المدخنين في مصر، يلاحظون وجود ارتفاعًا في أسعار السجائر بشكل عام ،حيث شملت أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة بعض منتجات الشركة القيم التالية:

كليوباترا كينج سايز: 27 جنيهًا.

كليوباترا سوفت كوين: 27 جنيهًا.

كليوباترا بوكس: 27 جنيهًا.

كليوباترا سوبر: 27 جنيهًا.

مونديال (أحمر، أزرق، سيلفر): 27 جنيهًا.

أسعار السجائر

وتعتبر أسعار السجائر من الموضوعات الشائكة التي تثير اهتمام العديد من المواطنين في مصر، بالأخص بعد تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، ومن المنتظر أن تستمر هذه الزيادات في أسعار السجائر في الفترة المقبلة، وهو ما يستدعي من المستهلكين النظر في خياراتهم وتكيف أنفسهم مع الأسعار الجديدة.