“5 ابتدائي” رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي 2024 موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة التعليم الاساسي يتم تفعيله من أجل الحصول على النتائج، بعدما انتهى جميع الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024، حيث أن الآن يتم تصحيح ورصد كافة درجات الطلاب قبل الإعلان عنها بشكل رسمي.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالرقم القومي 2024

استعلم عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2024 حيث يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح وتجميع الدرجات، لذا إذا كنت ترغب في معرفة درجاتك فور نزولها قم بالسير على الخطوات التالية:

الذهاب إلى قسم النتائج في بوابة التعليم الأساسي بالقاهرة.

كتابة رقم الطالب القومي وهو عبارة عن رقم موجود في نهاية شهادة ميلاد الطالب.

تحديد المرحلة الابتدائية التي يدرس بها الطالب.

الضغط على خيار”نتيجة خامسة ابتدائي بالاسم”.

النقر على أيقونة “العام الدراسي 2023-2024.

انقر على أيقونة”الفصل الدراسي الأول لعام 2024 “.

وفي النهاية قم بالضغط على حقل “عرض النتيجة”.

موقع وزارة التربية والتعليم للصف الخامس الابتدائي

إن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2024 يمكن الحصول عليها بالاسم فقط عن طريق الاتصال من أي رقم أرضي على رقم 09000100 وإعطاء جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح حتى تحصل على نتيجتك على الفور، حيث نجد عدد كبير من الطلاب يرغبون في معرفة تقسيم الدرجات للفصل الدراسي الأول، والتي تكون عبارة عن 100 درجة للمادة الواحدة، وهذه الدرجات مقسمة إلى 30 درجة في الترم الأول، و 35 درجة خاصة بالمهام الأدائية في الامتحانات، وخمس درجات يحصل عليهم الطالب بسبب سلوكه والاستمرار عليه، 15 درجة في اختبار شهر أكتوبر، ومثلها في اختبار شهر نوفمبر، وهذه هي تقسيم 100 درجة لكل لمادة خاصة بطلاب الصف الخامس الابتدائي.