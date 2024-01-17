موقع اسماء الوجبة الجديدة من نقل النفوس يناير 2024 بالعراق كشوفات الوجبة الاخيرة عبر موقع وزارة الداخلية

موقع اسماء الوجبة الجديدة من نقل النفوس يناير 2024، شهدت كل الحسابات الشخصية للمواطنين في العراق على مواقع التواصل الاجتماعي التي يرتاد عليها يوميا ملايين من الأشخاص، حركة تنقلات وبحث غير طبيعية بسبب رواج أسماء الوجبة الأخيرة 2024، لأنها من اشد الأمور التي تهم قطاع كبير من مواطني العراق في الساعات الماضية، لذلك نتعرف على كل ما يتعلق بالموضوع وكيفية البحث عنها وما جاء على ألسنة المصادر الرسمية.

موقع اسماء الوجبة الجديدة من نقل النفوس يناير 2024

وزارة الداخلية في العراق من باب حرصها على كل ما يهتم به المواطن، اتاحت خدمة الاستعلام عن اسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة 2024، إلكترونيا أي من خلال اتباع بضع خطوات تنفذ على موقع وزارة الداخلية الرسمي بالتسلسل الآتي.

الضغط على موقع وزارة الداخلية

تفتح أمامك صفحة الموقع اضغط تبويب ” الخدمات الإلكترونية ” التي تجد في أعلى الصفحة.

تنبثق قائمة تضم جميع الوجبات المتوفرة على موقع الوزارة والتي انتهت من تجهيزها حتى الآن.

اختر زر ” أسماء نقل النفوس ” .

حدد آخر وجبة.

اضغط زر تحميل الكشوفات.

بعد تحميل الكشوفات اضغط على تبويب بحث.

اكتب الاسم الذي تريد الاستعلام عنه.

ثم انقر كلمة ” بحث”.

يظهر لك الكشوفات حالة الاسم من القبول أو الرفض.

الاستعلام عن اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024

اسماء الوجبة الجديدة من نقل النفوس، تعد هذه الخدمة هي أحد الخدمات التي يقوم بها المواطن في العراق، عن طريق مقرات وزارة الداخلية الموجودة في كل محافظات العراق، والتي من خلالها يستطيع أي فرد يحمل بطاقة هوية شخصية عراقية نقل اسمه من سجل الأحوال المدنية من منطقة إلى اخرى، وبعد تطبيق الشروط تعلن وزارة الداخلية عن الأسماء المقبول نقلها في وجبات متتالية تظهر كشوفات بالاسماء لهذا الشهر.