“بالاسم” رابط استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة ترم اول 2024 مديرية التربية والتعليم

استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة الترم الاول يتم عبر موقع بوابة التعليم الاساسي، وهذا بعدما انتهى جميع طلاب الشهادة الابتدائية من أداء امتحانات الترم الأول التي كانت منذ بضعة أيام، لذلك يرغب الآباء معرفة نتائج أبنائهم والدرجات التي حصل عليها.

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم

موقع نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2024 من المواقع الرسمية الهامة، وخاصة أن بعد هذه المرحلة الدراسية سيدخل الطالب إلى مرحلة أخرى مختلفة وهي المرحلة الابتدائية، وقد بدأ طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحانات من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 9 من شهر يناير الجاري، واستمرت هذه الامتحانات لمدة 6 أيام، حيث يأمل الطلاب في هذه المرحلة الحصول على أعلى الدرجات في الترم الأول، وذلك حتى تساعدهم هذه الدرجات في الترم الثاني، لذلك محركات البحث مشتعلة من قبل الآباء الذين يبحثون عن النتيجة، ويشعرون بالقلق بسبب بعض الأقاويل المنتشرة على بعض الصفحات التي توضح أن النتيجة قد ظهرت، ولكن بعض المديريات التعليمية صرحت أن هذا غير صحيح، وأن النتائج سيتم الإعلان عنها حسب كل مديرية تعليمية وعلى الموقع الرسمي لكل مديرية.

نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة القاهرة

الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 باستخدام اسم الطالب ورقم جلوسه، وهذا من خلال السير على الخطوات التالية: