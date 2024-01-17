HERE موقع اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة استخراج كشوفات المشمولين عبر مظلتي وزارة العمل
موقع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هو من أكثر العناوين المتصدرة مواقع البحث، حيث تعد أحد أشكال الدعم التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويقدم موقع الوزارة عدد كبير من الخدمات، حيث تتجاوز خدماته مجرد نشر أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، الوزارة تقوم بإعلان هذه البرامج رسميًا وتفتح باب التسجيل الإلكتروني لها، يمكن أيضًا الاستعلام عن هذه البرامج عبر موقع الوزارة أو المواقع الفرعية المتاحة، وفي هذا المقال سنقدم لكم خطوات الاستعلام عن الوجبة الأخيرة في العراق.
موقع اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن موقع اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، ويأتي هذا البرنامج بهدف تخفيف أعباء الحياة عن المستحقين، نظرًا للتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه العديد من الأفراد والأسر، وقد صرحت الوزارة مسبقًا بأن عملية حصر الأسماء تسير بشكل فعّال ودقيق، حيث يتم توفير الدعم المالي لتلبية احتياجات الحياة الأساسية للأسر العراقية، وتستعد الوزارة الآن للإعلان عن جميع الأسماء المستحقة للدعم المالي في هذه الدفعة
مظلتي بحث اسماء الرعاية الاجتماعية 2024
بمجرد إعلان الوزارة عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، يمكنك تحميل الكشوفات عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يمكنك القيام بذلك من خلال الخطوات التالية:
- قم بتسجيل الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.
- حدد خيار “الرعاية الاجتماعية” من القائمة.
- اختر “الوجبة السابعة” من الخيارات المتاحة.
- أضف التفاصيل الخاصة بالوجبة والدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.
- حدد المحافظة التي تتبع لها.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة واضغط على زر “الاستعلام”.
- انتقل إلى أيقونة “تحميل كشوفات المستحقين لدعم يناير”.
- بعد تحميل الملف، يمكنك الاطلاع على أسماء جميع المستحقين للدعم في شهر يناير، في حال تم الإعلان عنهم رسميًا من قبل الوزارة.