يا تري نديم هيحل القضية ولا هينقم!! موعد عرض مسلسل حاله خاصه الحلقة 6 على المنصة وبُشرى بعرضه على التلفاز

متابعي مسلسل حالة خاصة ينتظرون على أحر من الجمر مسلسل حاله خاصه الحلقة 6 والخامسة أيضًا، حيث تم عرض أربع حلقتين، وفي انتظار الحلقات الجديدة من المسلسل، حيث كل يوم أربعاء يتم عرض المسلسل على منصة واتش ات، فدعونا نوضح لكم موعد المسلسل والتفاصيل الخاصة به، تابعوا معنا.

مسلسل حاله خاصه الحلقة 6

يوم الأربعاء من كل أسبوع يتم عرض حلقتين من مسلسل حالة خاصة، حيث يتم عرض المسلسل بتمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وموعدنا اليوم الأربعاء، حيث سيتم عرض الحلقة الخامسة والسادسة من المسلسل، وقد انتهت الحلقة الرابعة بأحداث مشوقة، حيث تنتظر أماني النجار حل من نديم في قضية تخص رجل الأعمال المعروف، وكان هناك خلاف سابق بينه وبين أم نديم، فهل سيقوم نديم بحل القضايا الخاصة به أو سيقوم برفض القضايا والانتقام منه وسيتم طرده من العمل بمكتب أماني النجار!!

عرض مسلسل حالة خاص على التلفاز

تم نشر منشور على الفيسبوك بشأن عرض المسلسل على قناة ON e المصرية، حيث حلقة كل أسبوع يوم الجمعة الساعة التاسعة مساء، وفي انتظار التأكيد على هذا الأمر، وفي انتظار العرض الجمعة القادمة.

مسلسل حالة خاصة

وضحنا لكم موعد عرض مسلسل حاله خاصه الحلقة 6 والخامسة أيضًا، وبالنسبة للمسلسل فهو من عشر حلقات فقط، حيث أحد الأعمال الأصلية لمنصة Watch it، ويتم عرضه للمتابعين والمشاهدين بمعدل مرة بالأسبوع، حيث حلقتين بالمرة، أي حلقتين أسبوعيًا فقط.

والمسلسل يقوم بدور البطولة طه دسوقي، ومعه الفنانة القديرة غادة عادل وهاجر السراج وأحمد طارق ونام مجدي وحسن أبو الروس وعدد من كبار الفنانين، حيث المسلسل من إخراج عبد العزيز النجار وتأليف مهاب طارق، وأنتجه طارق الجنايني.