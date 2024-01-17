تنزيل pdf.. كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 اخر تحديث عبر موقع مظلتي الرسمي

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رابط يمكن من خلاله الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، خاصةً أنه تم فتح باب التسجيل منذ فترة، وفي الوقت الحالي الجميع في انتظار الإعلان عن الأسماء في أقرب وقت ممكن، ومن المتوقع أن يتم صرف دعم الرعاية الاجتماعية خلال الأيام القادمة، ومازالت وزارة العمل العراقية في عمل دائم من أجل فرز الأسماء وإعلان النتائج في أسرع وقت، لذا تابعوا معنا خطوات الحصول على أسماء الرعاية الاجتماعية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

أوضحت وزارة العمل المزيد من التفاصيل عن برنامج أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 الدفعة السابعة، حيث يأتي هذا البرنامج من أجل تخفيف أعباء الكثير من المواطنين في العراق وخاصةً الذين يعانون من ضيق العيش، كما صرحت الوزارة من قبل أن عملية الحصر تتم بشكل جيد، وعلى مستوى عالي من الدقة حتى لا يتعرض أي طرف من الأطراف المتقدمة لظلم، مع توفير كل المبالغ التي تسد عجز الأسر العراقية وكل الاحتياجات الأساسية، لذلك في الفترة الحالية الوزارة على أهبة الاستعداد لإعلان الأسماء المتقدمة.

رابط اسماء الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة

من أجل تحميل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بعد أن تقوم الوزارة بالكشف عن أسمائهم يتم ذلك من خلال منصة مظلتي عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على منصة مظلتي الإلكترونية من الرابط الرسمي.

اختار الرعاية الاجتماعية.

اضغط فيما بعد على الوجبة السابعة.

قم بكتابة البيانات والدفعة التي تريد الاستعلام عنها.

حدد المحافظة التي تكون منها.

اكتب كل البيانات المطلوبة وفيما بعد اضغط على كلمة استعلام.

اضغط على تحميل الكشوفات.

وبمجرد تحميل الملف سوف يمكنك الاستعلام عن كل المستحقين دعم الوزارة في شهر يناير.