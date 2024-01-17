مبروك للطلاب.. هنا طريقة استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق بالأسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

قامت وزارة التربية في العراق بتوضيح طريقة معرفة نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق وذلك بعد الإعلان عن الموعد الذي يقوم فيه الطلاب بأداء الاختبارات خلال فترة منتصف العام، وقد تم التأكيد على أن فترة الامتحانات تم الاستعداد لها جيدًا من خلال تحديد جدول امتحانات يناسب طبيعة المواد التي يتم اختبار الطلاب فيها، مع تهيئة اللجان الامتحانية ليتمكن الطلاب من أداء الامتحانات فيها.

نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق

كشفت وزارة التعليم في العراق عن أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 بالعراق من خلال الموقع الرسمي التابع إلى الوزارة، وذلك من خلال إجراء عدد من الخطوات:

الدخول على الموقع الرسمي التابع إلى وزارة التربية والتعليم .

تسجيل الرمز الخاص بعملية التحقق في المكان المحدد من أجل ذلك الغرض.

تدوين البيانات الخاصة بالطالب والتي تتمثل في اسمه والرقم الامتحاني له. اختيار المحافظة التي يقيم فيها الطالب.

اختيار المرحلة التعليمية المقيد بها الطالب وهي المتوسطة.

اختيار الصف الثالث.

الضغط على التبويب الذي يتم من خلاله الاطلاع على النتائج.

يتم ظهور النتائج التي حصل عليها الطالب بشكل تفصيلي.

معرفة النتائج التي حصل عليها الثالث متوسط موقع نتائجنا

موقع نتائجنا هو منصة إلكترونية تابعة للوزارة يتم من خلالها الاطلاع على النتائج التي حصل عليها الطلاب في جميع المراحل التعليمية من الصف الثالث من المرحلة المتوسطة، ويتم الاستعلام عن النتائج من خلال الآتي: