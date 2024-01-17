spa.gov.iq.. أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الدفعة السابعة أخر تحديث pdf عبر منصة مظلتي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الدفعة السابعة 2024، وجاء ذلك وفق الإعلان الرسمي عن تقديم الإعانة المالية لشريحة معينة من المواطنين العراقيين، وعلى جانب آخر فلقد أتاحت الهيئة المختصة خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي، ويأتي هذا في سبيل التسهيل والتيسير على المواطنين.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الدفعة السابعة

طرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خدمة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة الدفعة السابعة لعام 2024 عبر منصة مظلتي الإلكترونية، كما وفرت للمواطنين إمكانية تحميل كشف أسماء المقبولين في المنحة بصيغة Pdf، ولكي يتم إجراء ذلك يلزم اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي الإلكترونية.

تحديد خيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

تحديد أيقونة الوجبة الأخيرة أي الدفعة السابعة.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها المستفيد.

الضغط على خانة الاستعلام عن الطلب المقدم.

النقر على أيقونة تحميل قائمة الأسماء المستحقة pdf.

أخيراً يمكنك تصفح الأسماء بعد تحميلها على الجهاز.

شروط ومتطلبات الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024

تحقيقاً لمبدأ الشفافية والعدالة الاجتماعية قامت الجهات المختصة بوضع مجموعة من الشروط يلزم توافرها في المتقدم حتى يسمح له الانتفاع من هذه الاعانة، كما كشفت أيضاً عن الأوراق والمستندات اللازم رفعها لقبول طلبه، وتتمثل هذه المتطلبات في النقاط التالية: