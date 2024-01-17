رسميا الان.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة – الحق شوف حسابك

مع اقتراب نهاية الشهر يتساءل العاملين بقطاعات الدولة عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 بعد الزيادة الجديدة التي تم الكشف عنها من قِبل وزارة المالية، حيث أعلنت الجهات المسؤولة بتبكير موعد الصرف بسبب مصادفة العطلة الرسمية 25 يناير لجميع الموظفين بالجمهورية، ووفق لما تم إعلانه فإنه سيتم إيداع المستحقات المالية في أماكن الصرف خلال الأيام القادمة تحديدا، على أن يتم السحب بدءاً من يوم الأحد الموافق 21 يناير مستمراً 5 أيام تالية.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

صرحت وزارة المالية المصرية خلال بيانها الرسمي بأن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للعاملين بالقطاع الحكومي سيتم البدء في صرفه خلال بضعة أيام، فمن المقرر أن تنطلق عملية الصرف يوم الأحد 21 يناير وفي أيام 22,23,24,25 مع مراعاة أن يوم الخميس سيكون إجازة رسمية في كل القطاعات وعلى صعيد آخر فلقد أعلنت الجهات المعنية عن وجود زيادة على الرواتب الشهرية للعاملين ولأصحاب المعاشات، وجاء ذلك من بعد توجيهات صاحب القرار بإعانة المواطنين على مواجهة الغلاء.

جدول صرف رواتب شهر يناير 2024 بعد الزيادة الجديدة

وفقاً لما تم بيانه خلال المؤتمر الصحفي فإن جدول صرف مرتبات العاملين بعد الزيادة الجديدة سيكون وفق الدرجة الوظيفية لكل عامل في القطاع الحكومي التابع للدولة، وجاء ذلك على النحو التالي: