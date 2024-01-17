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لو ناوي تسافر اعرف الأول... خطوات استخراج جواز سفر والمستندات المطلوبة 2024
من مصلحة الجوزات وبأوراق بسيطة... استخراج جواز سفر أول مرة
انتشرت التساؤلات في الآونة الأخيرة حول خطوات استخراج جواز سفر مصري لراغب الانتقال لبلد أخري سواء لغرض السياحة أو الإقامة والعمل ويقدم موقع البديل المعلومات الكاملة حول هذا الموضوع تسهيلًا علي المنتفع من أداء الخدمة دون تعثر، عليك اتباع ما سيرد في هذا الموضوع بالخطوات كالتالي.
ما هي الأوراق المطلوبة لـ استخراج جواز سفر مصري للمرة الأولي
- صورة بطاقة الرَّقَم القومي “البطاقة الشخصية” ولابد من تواجد أصل البطاقة لاطّلاع الموظف عليها.
- صورة شهادة الجيش لتحديد الموقف من التجنيد الخاص بمقدم الطلب في حالة المتقدم للحصول علي الجواز ذكر.
- احضر أربع صور ذات خلفية بيضاء مقاس 4*6 جديدة في المدة.
- صورة من شهادة المؤهل الدراسي أو ما ينوب عنه مثل” بيان النجاح” في حالة إذا كانت المهنة غير مكتوبة في الجهة الخلفية من البطاقة مع اطّلاع الموظف على أصل المؤهل.
ما هي خطوات استخراج جواز سفر مصري أول مرة 2024
- الذَّهاب إلى قسم الجوازات المحدد حسب محل إقامة مقدم الطلب الموجود في مدرية أمن المحافظة التابع لها الشخص.
- سحب نموذج 29 جوازات عقب الدخول إلي ضابط الجوازات ورؤيته شهادة الجيش يتم كتابة البيانات بخط مقدم الطلب.
- تقديم الأوراق المطلوبة السابق تجهيزها المنوّه بها في الفَقَرة السابقة إلى الموظف المختص لمطابقة أصل المستندات والصور.
- تقدير رسوم من الموظف المختص لتحديد تكلفة استخراج الجواز ومن ثم الذَّهاب إلي الخزينة في نفس المكان والدفع واستلام إيصال الدفع وتقديمه إلي الموظف المختص.
- يقوم الموظف المختص بإعطائك إيصال استلام الجواز محدد فيه يوم الاستلام.