لو ناوي تسافر اعرف الأول... خطوات استخراج جواز سفر والمستندات المطلوبة 2024

انتشرت التساؤلات في الآونة الأخيرة حول خطوات استخراج جواز سفر مصري لراغب الانتقال لبلد أخري سواء لغرض السياحة أو الإقامة والعمل ويقدم موقع البديل المعلومات الكاملة حول هذا الموضوع تسهيلًا علي المنتفع من أداء الخدمة دون تعثر، عليك اتباع ما سيرد في هذا الموضوع بالخطوات كالتالي.

ما هي الأوراق المطلوبة لـ استخراج جواز سفر مصري للمرة الأولي

صورة بطاقة الرَّقَم القومي “البطاقة الشخصية” ولابد من تواجد أصل البطاقة لاطّلاع الموظف عليها.

صورة شهادة الجيش لتحديد الموقف من التجنيد الخاص بمقدم الطلب في حالة المتقدم للحصول علي الجواز ذكر.

احضر أربع صور ذات خلفية بيضاء مقاس 4*6 جديدة في المدة.

صورة من شهادة المؤهل الدراسي أو ما ينوب عنه مثل” بيان النجاح” في حالة إذا كانت المهنة غير مكتوبة في الجهة الخلفية من البطاقة مع اطّلاع الموظف على أصل المؤهل.

ما هي خطوات استخراج جواز سفر مصري أول مرة 2024