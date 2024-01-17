ننشر.. أسماء نقل النفوس وجبة يناير 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة الدخلية moi.gov.iq

أعلنت وزارة الداخلية العراقية أسماء نقل النفوس وجبة يناير 2024 وذلك عبر موقعها الرسمي، فمن أجل التماشي مع التطورات العالمية في علوم التكنولوجيا فلقد قامت الدولة بإنشاء خدمة نقل النفوس آليا بدون أي تعقيدات وبدون الاضطرار للذهاب إلى مقر المؤسسة نفسها، وذلك وفق عدة شروط حددتها الوزارة، كما يتم إجراء ذلك وفق عدة خطوات بسيطة سنتعرف عليها بعد قليل، وللمزيد من التفاصيل تابع القراءة.

أسماء نقل النفوس وجبة يناير 2024

أتاحت الجهات المختصة المتمثلة في وزارة الداخلية العراقية خدمة الاستعلام عن أسماء نقل النفوس وجبة يناير 2024 إلكترونيا، وذلك من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين، وتتمثل خطوات إتمام ذلك في النقاط التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة وزارة الداخلية العراقية .

اختيار تبويب خدمة نقل النفوس من القائمة الرئيسية.

من القائمة المنسدلة قم بتحديد خيار وجبة يناير 2024.

كتابة الاسم الرباعي ورقم الوجبة في الحقول المخصصة لها.

الضغط على أيقونة استعلام.

في حال كون المتقدم مسجلاً ضمن اسماء المقبولين سيتم ظهور بأنه تم قبوله مع رقم الطلب الخاص به، أما في حالة رفضه سيتم ظهور بأنه مرفوض.

شروط نقل النفوس وجبة يناير 2024

وضعت وزارة الداخلية بعض الضوابط والمعايير اللازم توافرها عند الراغبين في التسجيل في البرنامج، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية: