خلي طفلك مبسوط.. ساعة أغاني مع كراميش تنسيك الدنيا على ترددها الجديد 2024

أصبحت قناة كراميش من أهم القنوات التي لها دور كبير في جذب العديد من الأطفال من مختلف الأعمار، فضلاً عن أنه أخذت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، نظرًا للمحتوى القيم التي تقوم بإذاعته وعرضه على شاشاتها، إضافة إلى جودة الصوت والصورة الخاصة بالقناة، ويمكن استقبال التردد الجديد للقناة، كما سنكشفه لكم في السطور التالية، ولكي يتعرف عليها الجميع.

تردد قناة كراميش الجديد 2024 النايل سات

جاءت أهم المعلومات التي يُرجى اتباعها من أجل استقبال قناة كراميش الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي لقناة كراميش هو النايل سات.

التردد الجديد لقناة كراميش 11315.

استقطاب القناة يكون عمودي.

معدل ترميز القناة فهو 27500.

كيفية استقبال تردد قناة كراميش 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة كراميش 2024، وفقًا للنحو الأتي:-

في البداية يُرجى التحكم بجهاز الريموت.

بعد ذلك يتم الدخول إلى إعدادات القناة.

القيام بإدخال التردد الجديد للقناة.

بعدها يتم تحديد القمر الصناعي مباشرة مع تحديد معدل الترميز.

إضافة معامل تصحيح الخطأ.

الضغط على أيقونة “بحث”.

ليتم استقبال القناة في النهاية بكل سهولة.

وفي النهياة ستتمع بمشاهدة جميع البرامج والأفلام التي تقوم القناة بإذاعتها بدون ملل أو قلق على مدار الساعة وبدون توقف.