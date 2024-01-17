راكب الصاروخ وطاير.. بكام سعر الدولار اليوم الأربعاء 2024/1/17 في جميع البنوك المصرية والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم من أكثر الأمور التي يهتم بها عدد كبير من المواطنين في مصر، حيث إن الدولار من أهم العملات الأجنبية التي يتم تداولها في السوق المصري، كما أنه يساعد في تحديد أسعار بعض المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، لذلك تقوم البنوك المصرية يوميًا بتقديم الأسعار التي يتم بيع وشراء الدولار بها خلال هذه البنوك كل يوم حيث يختلف سعر الدولار اختلاف بسيط بين البنوك المختلفة، تابع معنا وسوف تتعرف على تلك الأسعار.

سعر الدولار اليوم الأربعاء

قامت البنوك المصرية بتحديد سعر الدولار اليوم الذي يوافق الـ 17 من يناير من العام الجاري، حيث يتراوح سعر البيع له بين الـ 30.85 جنيه و الـ 30.95 جنيه، أما بالنسبة إلى سعر الشراء بين الـ 30.75 و الـ 30.95 جنيه، ويكون سعر بيع وشراء الدولار في البنوك المتنوعة كالآتي:

البنك المركزي يكون سعر البيع فيه 30.93 جنيه بينما سعر الشراء 30.84 جنيه.

يتم تداول الدولار خلال البنك الأهلي ب 30.85 للبيع و30.75 للشراء.

يتم بيع الدولار في بنك مصر بسعر 30.85 جنيه ويتم شراؤه بسعر 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية للبيع 30.95 جنيه وللشراء 30.85 جنيه.

وتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية بين مستويات 56.5 و59 جنيها، على حسب المنطقة والكميات

أسباب زيادة سعر الدولار

شهدت البلاد مؤخرًا ارتفاع في أسعار الدولار مما تسبب في وجود أزمة أدت إلى ارتفاع أسعار المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وسداد ثمنها بالدولار، وأسباب هذه الأزمة: