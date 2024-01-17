زيادة بين 70 إلى 90 جنيه.. نشرة أسعار عيارات الذهب في مصر اليوم 17 يناير 2024 وسعر جنيه الذهب

واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعها خلال تداولات الأربعاء الموافق 17 يناير/كانون الثاني 2024، بعد أن شهدت زيادات تتراوح ما بين 70 و90 جنيهاً يوم أمس، يأتي هذا الارتفاع في أسعار الذهب وسط تقلبات سريعة في الأسواق نتيجة لتغيرات في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وإليكم التفاصيل.

كم يبلغ سعر الذهب في مصر اليوم 17 يناير 2024 وما سعر الجنيه الذهبي؟

بالنسبة إلى سعر الجنيه الذهبي في مصر اليوم، فقد وصل إلى 26720 جنيهاً للبيع و27040 جنيهاً للشراء.

أما عن عيارات الذهب، فقد زادت أسعار عيارات الذهب اليوم في مصر، حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21، نحو 3340 جنيهاً للبيع و3380 جنيهاً للشراء، مقارنة بـ 3330 جنيهاً للبيع و3360 جنيهاً للشراء يوم أمس، كما وصل سعر عيار 24 إلى نحو 2817 جنيهاً للبيع و3863 جنيهاً للشراء، مقارنة بـ 3806 جنيهات للبيع و3840 جنيهاً للشراء أمس، أما سعر غرام الذهب عيار 18، فقد بلغ نحو 2863 جنيهاً للبيع و2897 جنيهاً للشراء، مقابل 2854 جنيهاً للبيع و2880 جنيهاً للشراء أمس.

محاولات لإعادة السيطرة على السوق

أفادت مصادر اقتصادية مصرية بأن مصر تسعى جاهدة للحصول على ضمانات أمريكية، بهدف تمكينها من العودة إلى أسواق الدين الدولية في ظل التحديات الراهنة، ونقلت صحيفة محلية عن مصادر تقول إن الوفد الحكومي الرفيع المستوى الذي زار واشنطن مؤخراً، والذي ضم وزيري المالية والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي، ناقش هذا الأمر خلال الاجتماع الذي جمعه بوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، وأشارت المصادر إلى أن الضمانات المطلوبة من الولايات المتحدة ستمنح مصر مرونة أكبر في تسعير الفائدة، كما ستمنحها إمكانية إصدار سندات بعوائد أقل، وفي حال نجاح هذه الخطوة، فلا بد أنها ستنعكس إيجاباً على أسعار المعدن النفيس في السوق المصرية.