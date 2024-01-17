ترتيب مجموعة منتخب مصر في أمم افريقيا قبل مواجهة غانا حقائق وأرقام منافسات مصر وغانا في الكان في الـ 4 مباريات السابقة

يبحث عشاق كرة القدم ومشجعي المنتخب المصري عن ترتيب مجموعة منتخب مصر في أمم افريقيا قبل مواجهة غانا في الدور المقبل غدًا الموافق 18 يناير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساًء بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي هذا السياق سنوضح ترتيب المجموعة (ب) وأيضا أرقام في مواجهات الفريقين المصري والغاني.

ما هو ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس أمم افريقيا

بعد التعادل الإيجابي بين مصر وموزمبيق بهدفين لكل فريق وخسارة غانا أمام الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف واحد للمنتخب الغاني، زادت صعوبة مواجهة المنتخب الغاني صاحب الصفر من نِقَاط الترشيح للصعود وهو ما يدركه المدير الفني لمنتخب الفراعنة، وبهذه النتائج أصبح ترتيب المجموعة كالتالي:

المنتخب المتصدر للمجموعة هو منتخب الرأس الأخضر برصيد (3) نِقَاط. المنتخب الثاني في الصدارة هو المنتخب المصري برصيد نقطة واحدة. المنتخب الثالث هو منتخب موزمبيق برصيد نقطة واحدة. في مؤخرة المجموعة جاء منتخب غانا برصيد صفر نقطة.

حقائق وأرقام بين مصر وغانا في أمم افريقيا

غدا هي المواجهة الخامسة (5) بين المنتخبين في كأس أمم افريقيا، كان نصيب دور المجموعات أن يجمع بينهم في ثلاث (3) مباريات حقق كل منهم الفوز مرة وتعادل الفريقين في المباراة الثالثة في حين سجل كل منهم هدفين فقط، جمع النهائي بين الفراعنة والنجوم السود في كأس أفريقيا 2010 وحققت فيه مصر اللقب علي حساب المنتخب الغاني بهدف دون رد(1-0).