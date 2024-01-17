تحميل كشوف pdf.. اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 عبر موقع وزارة الداخلية العراقية moi.gov.iq في عموم المحافظات

اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024، عمليات بحث مرتفعة وملحوظة حول اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 يشهدها الآن محرك البحث “جوجل”، بعدما تم الاعلان عن كشوف اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 عبر موقع وزارة الداخلية العراقية خلال الساعات الماضية، وقد شملت تلك الوجبة حوالي مليون مواطن من مختلف المحافظات العراقية ممن رغبوا في تغيير الإسم واللقب الخاص بهم، اليكم طريقة تحميل كشوف نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024 عبر الموقع الرسمي، فتابعونا.

اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024

وحتى تتمكن من معرفة اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 والاطلاع على الكشوف التي صدرت مؤخرا وتم اعتمادها من قبل الجهات الرسمية، فأن كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

الآن قم بالتوجه لزيارة موقع وزارة الداخلية العراقية.

بعد أن يتم تحميل الصفحة الرئيسة، قم بالضغط على الايقونة الخاصة بـ”خدمة نقل النفوس”.

الآن قم بتحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

حدد اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024.

قم بادخال اسم المواطن وكافة البيانات المطلوبة في الخانات المحددة لهم.

حدد الآن المحافظة التابع لها المواطن.

اضغط على كلمة “استعلام”.

الآن ستظهر لك كشوف نقل النفوس والتي يمكنك تحميلها بسهولة على جهازك بصيغة pdf.

شروط التقديم في خدمة نقل النفوس 2024

وهناك عدة شروط لابد أن تتوفر في كافة المتقدمين للاستفادة من خدمة نقل النفوس 2024 التي تقدمها الحكومة العراقية لمواطنينها، وهي:

أن يكون المواطن عراقي الجنسية.

أن يتم ارفاق كافة المستندات والاوراق المطلوبة.

أن يكون مقيم دائم على الاراضي العراقية.

أن يكون هناك خطأ أو تعديل في الإسم واللقب الخاص به.

الأوراق المطلوبة لنقل النفوس

أما الاوراق المطلوبة للاستفادة من خدمة نقل النفوس فهي: