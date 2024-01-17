الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 بالعراق على موقع نتائجنا وموقع الوزارة العراقية

من المترقب هذه الأيام انتظار الطلاب موعد امتحانات الثالث متوسط في العراق، والتي أعلنت عنه وزارة التربية العراقية أن الامتحانات الخاصة بالثالث المتوسط سوف تبدأ يوم 21 من الشهر الجاري في جميع المحافظات العراقية، كما أن الوزارة تهيا منصات للاستعلام الطلبة عن النتائج الخاصة بإمتحناتهم بمجرد ظهور النتيجة والتي نبينها لكم من خلال الأسطر التالية.

موعد امتحانات الثالث المتوسط في العراق 2024

صدر من وزارة التربية العراقية قبل ذلك الإعلان عن جدول امتحانات الترم الأول للصف الثالث المتوسط في العراق، والذي يبدأ يوم الأحد القادم 21 يناير 2024، لذا نقدم للطلبة بعض النصائح التي يستعينوا بها على أداء بامتحاناتهم بنفوق، والتي منها ما يلي:

مراجعة المناهج الدراسية جيدًا قبل الامتحانات.

النوم المبكر والحصول على قسط كافٍ من الراحة قبل الامتحانات.

تناول وجبة خفيفة قبل الامتحانات.

التركيز في الإجابة على الأسئلة وعدم التسرع.

التأكد من كتابة اسم الطالب والرقم الامتحاني بشكل صحيح في ورقة الإجابة.

طريقة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط عب موقع وزارة التربية العراقية

يمكن للجميع الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط عبر موقع وزارة التربية العرقية بمجرد ظهور النتيجة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

اضغط على نتائج الامتحانات.

اختر نتيجة الصف الثالث متوسط 2024.

اكتب اسم الطالب، والرقم الامتحاني، وحدد المحافظة.

اضغط على استعلام.

يعرض لك النتيجة موضح بها درجات المواد.

الاستعلام عن نتائج ثالث متوسط العراق 2024 عبر موقع نتائجنا

يمكن أن تستعلم عن نتائج الامتحانات الخاصة بالصف الثالث متوسط في العراق باتباع الخطوات التالية: