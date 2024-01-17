حدث الان.. تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 وتابع مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144

يبحث متابعي الأعمال الفنية المتميزة عن تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 التي من خلالها تبث أفضل المسلسلات التركية مثل مسلسل عثمان، الذي حاز على اعجاب العديد من المتابعين، فلقد تمكنت قناة الفجر الجزائرية من جذب نسبة مشاهدة عالية خلال فترة قصيرة، وذلك نظراً لما تعرضه من أعمال حصرية غير مثيل لها في القنوات الأخرى، إذ تنفرد القناة ببث الكثير من الأعمال التركية الضخمة التي أصبح يتابعها المواطنون بمختلف جنسياتهم.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2020

من خلال تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 يتمكن المشاهد من متابعة باقة من المسلسلات التركية المدبلجة باللغة العربية، إذ نجحت إدارة شبكة قنوات الفجر في بث مسلسل قيامة عثمان بجميع مواسمه المترجمة، وفيما يلي تردد القناة:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12034.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على عرب سات

تستطيع مشاهدة أفضل المسلسلات من خلال ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي:

القمر الصناعي : عرب سات

التردد: 11034.

معدل الترميز : 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

طريقة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على الرسيفر

تتمثل خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية في النقاط التالية:

الانتقال إلى الى قائمة الإعدادات من خلال الريموت.

اختيار القمر نايل سات.

إدخال التردد الجديد.

كتابة كافة بيانات القناة المذكورة في الاعلى.

الضغط على بحث.

عقب الإنتهاء من البحث ستظهر القناة.

أبرز البرامج التي تنقلها قناة الفجر الجزائرية

تبث قناة الفجر الجزائرية باقة متميزة من المسلسلات التركية، أهمها ما يلي: