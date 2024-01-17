رابط خطوات الاستعلام عن المكرمة الملكية شهر رمضان 1445 برقم الهوية

الاستعلام عن المكرمة الملكية شهر رمضان 1445، تعد من أهم المساعدات التي أعلنت عنها الحكومة السعودية لعدد كبير من المواطنين لدعمهم ومساعدتهم على تخفيف الأعباء المالية وتوفير ما يلزمهم من طعام وشراب، وخاصة مع اقتراب موعد شهر رمضان الكريم والذي يحتاج للكثير من المصاريف، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن المكرمة الملكية شهر رمضان 1445….

رابط خطوات الاستعلام عن المكرمة الملكية شهر رمضان 1445

حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في السعودية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن المكرمة الملكية لشهر رمضان 1445 والذي يمكنكم الإستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة موقع وزارة الموارد والبشرية والتنمية الإجتماعية على الإنترنت .

ثم اضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

بعد ذلك اضغط على استعلام المكرمة الملكية”.

ادخل رقم الهوية الوطنية أورقم السجل المدني.

ثم ادخل تاريخ الميلاد.

بعد ذلك اضغط على أيقونة “بحث”.

سوف تظهر أمامك حالة الاستعلام إذا كنت من المستحقين أم لا، وفي حالة رفض الطلب سوف يتم ذكر السبب.

شروط استحقاق المكرمة الملكية في السعودية لشهر رمضان

وحتى يتمكن المواطن من صرف المكرمة الملكية يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم مسجل في برنامج الضمان الإجتماعي.

ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات.

ألا يكون المتقدم موظف أو لديه دخل شهري ثابت.

ما هو موعد صرف المكرمة الملكية في السعودية لشهر رمضان

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أعلنت عن الموعد الرسمي لصرف المكرمة الملكية في السعودية، والتي تقدمها الحكومة السعودية والتي من المقرر أن يتم صرفها قبل حلول شهر رمضان حتى يتمكن المواطنين من شراء ما يلزمهم.