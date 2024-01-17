الان.. تابع مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144 بجودة عالية عبر تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

ارتفعت نسبة البحث عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144 كونه من أفضل المسلسلات التركية التي حازت على إعجاب ملايين المتابعين في الشرق الأوسط، وعلى غرار المسلسل التركي الذي تدور قصته حول بناء وتأسيس الدولة العثمانية الكبرى والتي نجح بتأسيسها ابن المؤسس العثماني أرطغرل فإنه حاز المسلسل إقبالاً كبيراً ونجاحا سريعا بسبب قصته وبراعة ممثليه، حيث تفصلنا ساعات قليلة عن موعد عرض الحلقة اليوم، وفيما يلي أهم أحداث الحلقة.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144

حصرياً أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144 موعدنا مع إتمام نقلها الحصري من خلال شاشات إي تي في التركية، حيث يتم بث مسلسل قيامة عثمان أسبوعيا عبر تلك الشاشات، ومن المتوقع أن تكون أحداث الحلقة أكثر تشويقا من الحلقات السابقة التي تم بثها، ففي خلال هذه الحلقة سيتم كشف خيانة يعقوب ضد قبيلة عثمان.

ثم يترتب عليها هجوم قوي من المغول على قبيلة عثمان الفاتح، سيتم إعادة الحلقة يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا والمغرب وتونس، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

في مساء اليوم سيتم عرض الحلقة 144 من المسلسل التركي قيامة عثمان عند تمام الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية، وفيما يلي تردد القنوات الناقلة لهذا العمل الضخم:

القمر الصناعي: ترك سات.

التردد: 11628.

معامل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : ⅚.

أما تردد القنوات الناقلة عبر القمر نايل سات

التردد: 12034.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الترميز: 27500.

مسلسل قيامة عثمان عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

على القمر الصناعي يوتلسات 7 غرب A