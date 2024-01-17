الحق شوف اللتر وصل كام.. أسعار البنزين في مصر اليوم الأربعار 2024/1/17 بعد قرار اللجنة

أسعار البنزين في مصر اليوم من الأمور الهامة التي تشغل بال الكثير من المواطنين في مصر، حيث تقوم اللجنة القائمة بتسعير البنزين في مصر بالاجتماع بشكل ربع سنوي كل ثلاثة أشهر وذلك من أجل مناقشة زيادة أسعار المواد البترولية، حيث لا تزداد الأسعار بنسبة لا تتخطى 10%، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة خلال يناير الجاري مع وجود احتمالية زيادة جديدة في أسعار مشتقات البنزين.

أسعار البنزين في مصر اليوم

تجتمع لجنة تسعير مشتقات البترول من أجل تحديد أسعار البنزين في مصر اليوم تلقائيًا، ويهتم الكثير من أصحاب السيارات بمعرفة إذا كان هناك زيادة في أسعار البنزين أو السولار حتى يتم تحديد إذا كان سوف يوجد زيادة في تعريفة الركوب أم لا، وأسعار المواد البترولية هي:

يتم الحصول على لتر الكيروسين ب8.25 جنيه.

البنزين 80 سعر اللتر منه 10 جنيهات.

لتر بنزين 92 يكون سعر اللتر منه 11.5 جنيه.

سعر اللتر من بنزين 95 هو 12.5.

أنبوبة غاز البوتاجاز يتم شرائها بسعر 70 جنيه.

أسعار المواد البترولية قبل تطبيق الزيادة الأخيرة

قامت اللجنة الخاصة بتسعير المشتقات البترولية خلال اجتماعها السابق التي تم انعقاده خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث إنها قامت بتطبيق الزيادة على أسعار البنزين بمختلف أنواعه مع ثبات أسعار السولار والغاز الطبيعي وأنبوبة البوتاجاز وكانت أسعار البنزين قبل أن يتم تطبيق الزيادة السابقة هي: