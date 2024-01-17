عاجل.. جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الاول وفق لوزارة التربية والتعليم

بدأ اليوم تطبيق جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024، حيث يقوم الطلاب بأداء الاختبارات خلال فترة منتصف السنة الدراسية، والتي يحصل الطلاب بعد الانتهاء منها على فترة إجازة تمتد حتى أسبوعين ببدءًا من الرابع والعشرين من يناير قبل العودة من أجل استئناف الدراسة خلال الترم الثاني في الثامن من فبراير القادم حتى نهاية العام الدراسي، تابعنا فقط وسوف تتعرف على هذا الجدول بشكل مفصل.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024

بدأ جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 اليوم مع امتحان، وسوف تستمر فترة الإمتحانات لمدة أسبوع على أن تنتهي خلال الـ 24 من الشهر الجاري لعام 2024، ومن أهم المحافظات التي بدأ الطلاب بأداء الامتحانات فيها هي الجيزة وجدول الامتحانات فيها هو:

الأربعاء السابع عشر من يناير امتحان اللغة العربية.

تم تحديد الخميس الثامن عشر من يناير من أجل امتحان الجبر وامتحان الحاسب الآلي.

الأحد الحادي والعشرين من الشهر يتم فيه امتحان الهندسة.

الإثنين الثاني والعشرين يتم فيه إجراء امتحان الإنجليزي مع التربية الدينية.

الثلاثاء الثالث والعشرين يكون امتحان العلوم مع التربية الفنية.

الأربعاء الرابع والعشرين يكون امتحان الدراسات.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة

قامت مديرية التعليم المسؤولة عن محافظة القاهرة بتحديد جدول الامتحانات الخاص بالشهادة الإعدادية الجارية خلال الأيام الحالية، والتي هو يكون كالآتي: