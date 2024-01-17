عاجل .. وزير العمل يعلن عن منحة دراسية جديدة لجميع الطلبة والتلاميذ العراقيين

أعلن وزير العمل أحمد الأسدي عن منحة جديدة للطلبة والتلاميذ العراقيين، جاءت هذه المنحة في إطار دعم وزارة العمل والحكومة العراقية لجميع مواطني العراق والذين على رأسهم بأولوية هم الطلبة والتلاميذ الذين تسعى الدولة لتوفير حاجتهم وإعانتهم على الدراسة بجدية مما يعكس الأمر بالإيجاب على مستقبل البلاد الذين هم سواعد البناء في المستقبل، ومن خلال الأسطر التالية نتعرف على نص قرار وزير العمل أحمد الأسدي.

من تشملهم منحة الطلبة والتلاميذ في العراق؟

صرح وزير العمل اليوم الأربعاء عن منحة دراسية لجميع الطلبة والتلاميذ في المراحل التعليمية، جاء هذا القرار يشمل التالي:

شُمل جميع الطلبة والتلاميذ المستمرين في الدراسة بالمنحة المالية ممن لديهم مِلَفّ بالرعاية الاجتماعية، بغض النظر عن المرحلة الدراسية.

تم دفع أموال المنحة لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا بشكل مباشر من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تم إضافة مبلغ المنحة للتلاميذ على بطاقة (الكي كارد) الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

موعد صرف المنحة الدراسية في العراق

تعمل وزارة العمل وزارة التربية على جمع أسماء الطلبة والتلاميذ المستحقين للمنحة، ثم تقوم بعد ذلك وزارة التربية بتدقيق الأسماء ورفعها إلى وزارة المالية لصرف المنحة.

في حين أن الطلبة الذين لم يتم إرسال أسمائهم إلى وزارة المالية، أو لأي خطاء إداري يتم صرف المنحة له بأثر رُجْعِيّ مهما تأخر موعد الصرف مادام لدى عائلته مِلَفّ رعاية اجتماعية.

هذا الجهد المستمر من وزارة العمل لتقديم الدعم للفئة الأشد احتياجًا لدعمهم في هذه الفترة التي تمر بها البلاد.