ننشر.. شروط تكافل وكرامة 2024 الجديدة والفئات المستحقة

أعلنت الحكومة عن أبرز شروط تكافل وكرامة 2024 الجديدة من أجل قبول دفعة جديدة في برنامج تكافل وكرامة، وكان الهدف وقتها رفع الضغط عن المواطنين، والعمل على توفير مصادر دخل لكل محدودي الدخل في البلاد، خاصةً مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وحددت الوزارة مجموعة من الشروط من أجل القبول في تكافل وكرامة، لذا خلال المقال سوف نوضح أبرز هذه الشروط وما هي الفئات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.

شروط تكافل وكرامة 2024 الجديدة

قامت وزارة التضامن بالإعلان عن شروط تكافل وكرامة 2024 الجديدة ويمكن معرفتها في النقاط التالية:

المتقدم لا يكون له معاش تأميني في أي جهة من الجهات الحكومية.

لا يحصل المستفيد على أي مساعدات اجتماعية من مؤسسات التضامن.

أبناء الأسرة المتقدمة لا يزيد أعمارهم عن 18 عام.

أن تكون كل المستندات مستوفية وصحيحة.

لا يمتلك المتقدم أي أراضي زراعية تزيد عن نصف فدان.

لا يكون مستأجر لأراضي زراعية تزيد عن نصف فدان.

لا يمكن قبول من لديه محلات تجارية أو مشاريع سواء كان مسجل أو غير مسجل.

لا يمتلك ماشية أكثر من ثلاثة رؤوس.

إذا سافر المتقدم خارج البلاد بغرض العمل سوف يمنع من الدعم.

اذا كان يدفع المتقدم مصاريف مدرسية أعلى من 3000 جنيه للطفل الواحد سوف يتم رفض الدعم.

في حال كان لدى المتقدم سيارات أو جرارات يحصل منها على دخل لن يتم قبول الطلب.

إذا كان عائل الأسرة من المسجونين سوف يتم الموافقة على الطلب بعد أن يمر 3 أشهر من الخروج.

فئات مستحقة تكافل وكرامة

وضحت الوزارة فئات معينة يمكنها الاستفادة من تكافل وكرامة وهم: