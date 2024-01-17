بالالوان.. لينك نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2024 اليوم السابع جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي كواحد من أهم المراحل التي تم تطبيق النظام الجديد عليها وتعمل وزارة التربية والتعليم على تطوير الأنظمة التعليمية من خلال إدخال أحدث النظم التعليمية للطلبة في الصفوف الابتدائية، وقد بدأت بتطبيق هذا النظام الماضي على الصف الرابع الابتدائي وأيضا الخامس الابتدائي لهذا العام ويتمكن أولياء الأمور معرفة نتائج ومستوى الطلبة من خلال الدخول على المواقع الإلكترونية للمحافظة التابع لها او بوابة التعليم الأساسي، نتعرف على بعض منها وكيفية الوصول الى النتيجة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

من خلال الرقم القومي لي الطالب يتمكن من الاستعلام عن نتيجة الترم الأول لهذا العام 2024 عن طريق الخطوات التالية

يتم الدخول على موقع المحافظة التي يتبعها الطالب

اختيار نتائج الطلبة وتحديد الصف المطلوب.

تحديد الصف الرابع الابتدائي.

تحديد النصف الدراسي الأول.

إدخال رقم القومي لدى الطالب.

نقل رمز التحقق والضغط على استعلام.

تظهر كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة للصف الرابع الابتدائي شامله الاسم وبيانات الطالب والمدرسة والإدارة التعليمية

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2024

من خلال بوابة التعليم الأساسي يتمكن الطلبة في الصفوف الابتدائية من معرفة النتيجة ومنها الصف الرابع الابتدائي عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم

اختيار الخدمات التعليمية ومنها نتائج الطلبة

تحديد السنة الدراسية والفصل الدراسي الأول.

إدخال رقم جلوس الطالب أو الرقم القومي ثم الضغط على عرض النتيجة.

تم اعتماد الألوان لمعرفة نتيجة الطلبة في الصف الرابع الابتدائي ومنها اللون الأزرق الذي يعكس درجة الطالب التي تتراوح بين 85 إلى 100 درجة، ثم يليه اللون الأخضر تتراوح الدرجة بين 65 الى 85 ،واللون الأصفر يظهر درجات الطالب بين 50 إلى 65 درجة.