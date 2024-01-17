شغال الان.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي eduserv.cairo.gov.eg

يترقب الطلبة نتيجة الصف السادس الابتدائي ويمكن الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس من خلال ما وفرته وزارة التعليم من مواقع إلكترونية تساعد على الحصول على النتيجة بشكل مباشر، ويعد الصف السادس الابتدائي هو نهاية مرحلة ابتدائية كاملة لذلك يحرص أولياء الأمور على معرفة درجات الطلبة ومستوى الطالب الذي يمكنه من الانتقال الى المرحلة الإعدادية يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال التفاصيل التالية.

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

وفرت بوابة التعليم الأساسي نتائج سنوات النقل منهم المرحلة الابتدائية من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الدخول على المنصة الاستعلام بالرقم القومي عن طريق الخطوات التالية:

التوجه الى بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية.

الدخول على خدمات التعليم الأساسي ومنها نتائج سنوات النقل.

اختيار نتيجة الطلاب للفصل الدراسي الأول لعام 2024-2023.

إدخال البيانات المطلوبة منها الرقم القومي.

تحديد المرحلة الدراسية الصف الدراسي.

تحديد العام الدراسي من القائمة.

ثم الفصل الدراسي ثم الضغط على عرض النتيجة.

استعلام نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية

من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة يتمكن الطلبة في المرحلة الابتدائية من الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي حيث ينتظر الطلبة وأولياء الأمور أن يتم ظهور النتائج الخاصة بهم بعد الانتهاء من الاختبارات في الثالث عشر من شهر يناير، وقد بدأت امتحانات الطلبة من التاسع من شهر يناير للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، يهتم أولياء الأمور بالمرحلة الابتدائية والتي تؤسس الطالب للانطلاق إلى التعليم في المراحل التالية، كما تهتم وزارة التربية والتعليم بتطوير التعليم وإدخال احدث النظم التعليمية للطلبة في المرحلة الابتدائية للعمل على توفير خدمات الفهم والاستدلال والتحليل بعيداً عن الحفظ والتلقين والاعتماد على الدروس الخصوصية التي تثقل كاهل أولياء الأمور.