نزلها لطفلك.. أحدث تردد قناة ميكي الجديد للأطفال 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

يبحث الكثير من الأشخاص عن تردد قناة ميكي التي تعد واحدة من أشهر قنوات الأطفال الفضائية المتخصصة في تقديم الكثير من المسلسلات والأفلام الكرتونية الشيقة للأطفال إلى جانب البرامج التعليمية والترفيهية، من خلال السطور التالية في هذا التقرير سوف نوضح لكم أحدث تردد قناة ميكي الجديد للأطفال 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة ميكي نايل سات

إن تردد قناة ميكي على القمر الصناعي نايل سات كالاتي:

التردد: 11526

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

الجودة: SD

تردد قناة ميكي عرب سات

تردد القناة: 11257

استقطاب القناة: H

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

خطوات ضبط تردد قناة ميكي على جهاز التلفاز

يستطيع الأفراد ضبط تردد قناة ميكي على جهاز التلفاز الخاص بهم بكل سهولة وذلك من خلال القيام بعدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

بواسطة جهاز التحكم عن بعد ينقر الشخص على زر القائمة.

من خلال القائمة الرئيسية يختار الشخص الإعدادات.

يقوم الشخص بعد ذلك تحديد القمر الصناعي الذي يريد تنزيل القناة عليه سواء النايل سات أو العرب سات.

يدخل الشخص جميع البيانات المطلوبة والتي تتمثل في كل من معامل تصحيح الخطأ، معدل الترميز، الاستقطاب، التردد.

بعد إتمام الخطوات السابقة يضغط الشخص على كلمة بحث.

سوف تظهر للشخص بعد ذلك جميع القنوات التي تتعلق التردد ومن ضمنهم قناة ميكي.

في النهاية يقوم الشخص النقر على كلمة حفظ.

محتوى قناة ميكي

تقوم قناة ميكي عرض العديد من المحتويات والتي من أبرزها ما يلي: