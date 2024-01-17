مبروك للجميع.. هنا رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 برقم الجلوس هبر موقع وزارة التربية والتعليم

من خلال رقم الجلوس يتمكن أولياء الأمور من الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي فور الإعلان عنها من خلال الإدارات التعليمية المختلفة وقد يختلف موعد إعلان نتيجة الصف الخامس من محافظه الى أخرى، مع الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة وقد انتهى الطلبة يوم 13 من شهر يناير من كافة الاختبارات وتخضع أوراق الإجابة عمليات الكنترول والتصحيح والتدقيق والمراجعة ورصد الدرجات، ثم اعتمدها من المحافظين ورفع النتيجة والإعلان عنها عبر المواقع التي خصصتها وزارة التربية والتعليم ومنها بوابة التعليم الأساسي.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس

توفر وزارة التعليم عدد من طرق الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية للصفوف النقل ومنها الصف الرابع الابتدائي والخامس والسادس ويمكن الاستعلام من خلال

بوابة التعليم الأساسي بعد الانتهاء من أعمال التصحيح واعتماد النتيجة.

يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال المدارس التابع لها الطالب والحصول على الشهادة

كما وفرت وزارة التربية والتعليم رقم الاتصال الأرضي من اجل الاستعلام عن النتيجة 09000100.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي

يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي من خلال البوابة التعليم الأساسي عبر الخطوات التالية:

التوجه الى بوابة التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط .

يتم اختيار نتائج سنوات النقل إدخال البيانات المطلوبة منها الرقم القومي الخاص بالطالب.

أو رقم الجلوس تحديد المرحلة الدراسية والصف الدراسي.

تحديد العام الدراسي والفصل الدراسي الخاص بالطالب ثم الضغط على عرض النتيجة.

معرفة تقديرات الصف الخامس الابتدائي

قامت وزارة التربية والتعليم بإدارة النتيجة من خلال استخدام الألوان التي تحدد مدى مهارات الطالب التي تم استعادتها خلال العام الدراسي ومنها: