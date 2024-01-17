الحلقة كامله.. تابع مسلسل طائر الرفراف الحلقة 54 عبر تردد قناة ستار Star Tv التركية

حقق مسلسل طائر الرفراف الحلقة 54 نجاحاً باهرا عقب بثها، حيث أصبحت المسلسلات التركية من الأعمال الفنية التي يتابعها العديد من الجمهور المصري والشرق الأوسط بأكمله، ويعد مسلسل طائر الرفراف الشهير باسم فريد من أفضل الأعمال التركية الجديدة، حيث حاز المسلسل على نسبة مشاهدة عالية جدا خاصة مع بداية الموسم الثاني الذي أصبحت أحداثه التي تجمع بين الرومانسية والإثارة أكثر تشويقا ومتعة، وفيما يلي أهم تفاصيل الحلقة.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 54

شهد مسلسل طائر الرفراف الحلقة 54 نجاحاً كبيراً خلال عرض حلقاته، حيث يتناول المسلسل قصة شاب متهور من عائلة غنية يدعى فريد تعلم بالولايات المتحدة الأمريكية ثم رجع إلى بلده اسطنبول، وعقب مجيئه يتورط فريد في العديد من المشاكل التي تجعله يضطر أن يتزوج من فتاة من قرية عنتاب يعرض المسلسل على موقع قصة عشق وعلى قناة mpc 4 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وتدور أحداث الحلقة 54 حول محاولة فريد برجوع زوجته سيران إلى القصر إلا أن أختها تحاول إفشال ذلك بسبب حبها لفريد.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

يبحث الكثيرون من عشاق الدراما التركية عن تردد قنوات مسلسل فريد الذي يتم عرضه الأيام الحالية، وفيما يلي ترددات القنوات الناقلة:

التردد : 10922.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: العمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر القمر نايل سات

تبث قناة الفجر الجزائرية مسلسل طائر الرفراف في تمام الساعة التاسعة مساء، ومن خلال ضبط تردد القناة يمكنك مشاهدة جميع الحلقات:

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة ستار Star Tv التركية

فيما يلي تردد القناة الناقلة لمسلسل طائر الرفراف الحلقة 54، وذلك كالتالي: