كيف يمكن الاستعلام عن غرامات المرور في السعودية عبر الإنترنيت؟ وما هي خطوات التقدم بالاعتراض على الغرامات؟

تهتم المملكة العربية السعودية بتسهيل خدمات المرور للمواطنين بهدف توفير الوقت والجهد، وتعتبر مخالفات المرور ذات أهمية بالغة، ويجب أن يتم التعامل معها بعناية لتجنب أي مشكلات قانونية، حيث يتعين على الأفراد القيام بالاستعلام الدوري عن مخالفات المرور وتسديدها عبر المنصة الإلكترونية “أبشر”، وسيتم شرح ذلك في هذا المقال.

هل يمكن الاستعلام عن غرامات المرور برقم الهوية فقط؟

منصة أبشر هي من الوجهات الرئيسية للاستعلام عن مخالفات المرور، ويمكن القيام بذلك باستخدام رقم الهوية من خلال الخطوات التالية.

قم بفتح منصة أبشر عبر رابط الموقع الرسمي اختر أيقونة الخدمات الإلكترونية، ثم انتقل إلى خدمة المرور انقر على تبويب الاستعلام عن مخالفات المرور قم بملء البيانات بشكل كامل، وأدخل رقم الهوية الوطنية في الحقل المخصص قم بكتابة رمز التحقق، ثم اضغط على أيقونة العرض.

بعد تطبيق الخطوات السابقة بشكل دقيق، سيتم عرض جميع مخالفات المرور المتعلقة برقم الهوية الوطنية التي أدخلتها.

هل يمكن الاستعلام عن غرامات المرور بواسطة رقم لوحة السيارة؟

بالتأكيد، تتيح منصة أبشر أيضاً الاستعلام عن مخالفات المرور باستخدام رقم لوحة السيارة الخاصة بك، حيث يكفي كتابة رقم اللوحة في الخطوة رقم 4، ومن ثم النقر على خيار الاستعراض وبعدها سيتم عرض جميع مخالفات المرور المتعلقة برقم لوحة السيارة التي أدخلتها.

شرح خطوات التقدم بالاعتراض عبر الإنترنيت عن غرامات المخالفات المرورية عبر منصة أبشر 1445

لتقديم طلب الاعتراض عن غرامات مخالفات المرور، فيمكن استخدام منصة أبشر الإلكترونية أيضاً، فإن أردتم فعل ذلك فما عليكم سوى اتباع الخطوات التالية.

قم بالدخول إلى منصة أبشر من خلال الموقع الرسمي سجّل الدخول إلى المنصة باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم الخاص بك إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى المنصة، قم بإنشاء حساب وادخل بياناتك الشخصية، ثم انقر على أيقونة “إنشاء حساب” وقم بتفعيله اختر تبويب “خدماتي” من الصفحة الرئيسية للمنصة، ثم انقر على “خدمات المرور” ومن ثم “الاعتراض على مخالفة المرور” ستظهر البيانات الخاصة بك، قم بالتحقق منها ثم قدم الطلب

بعد مراجعة طلبك ستتلقى رسالة تلقائية عبر الرسائل النصية على هاتفك المحمول الذي قدمته عبر المنصة وستحتوي هذه الرسالة على النتيجة النهائية لطلبك.