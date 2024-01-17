eduserv.cairo.gov.eg نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي بالاسم 2024 القاهرة الفصل الدراسي الاول

الاستعلام عن نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي الترم الاول 2024 عبر موقع بوابة التعليم الأساسي، حيث أعلنت بعض المحافظات عن قرب موعد ظهور النتيجة حيث يقوم الطلبة بالاطلاع عليها في وقت قريب مثل محافظة القاهرة ومطروح وغيرهما، هذا لأنها أولى المحافظات التي بدأت إمتحانات الفصل الدراسي الأول، ومن المنتظر أن ترفع النتيجة كاملة لجميع المحافظات على شبكة الإنترنت.

نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي بالاسم فقط 2024

إن البحث عن www moe gov eg نتيجة الصف الاول الاعدادي يتزايد حيث يمكن الحصول على النتائج يمكن أن يتم في دقائق قليلة، وذلك عبر تنفيذ الخطوات التالية..

انقر على رابط بوابة التعليم الاساسي .

. اختر تبويب ” خدمات التعليم ” باللون الأزرق.

تجد في التبويب التالي له ” نتائج سنوات النقل” اضغط عليها.

اختر منها السنة الدراسية “أولى إعدادي”

عليك تسجيل كل بيانات الطالب وتبدأ بكتابة الرقم القومي باللغة الإنجليزية من اليسار إلى اليمين.

ثم اكتب العام الدراسي والفصل الدراسي الأول.

في النهاية اضغط زر ” عرض النتيجة”.

إذا كنت ترغب في البحث عن نتيجة طالب آخر اضغط زر ” بحث جديد” وسجل بيانات الطالب.

وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي 2024

يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي برقم الجلوس وجدير بالذكر أنه لا يوجد موعد ثابت لظهور نتيجة كل المدارس معا، فمن المقرر أن تظهر النتيجة بعد مرور 10 أيام من آخر امتحان كحد أقصى، وبناء عليه أعلنت بعض المديريات نتائجها ويظل العمل مستمر في عدد آخر من المديريات، وتعد عملية التعليم من أكثر اهتمامات الأسر المصرية خاصة في السنوات الأخيرة بعد حدوث طفرة في نظام التعليم، وهذا ما دفعنا إلى تناول أهم المعلومات المتعلقة بنتيجة اولى اعدادي وباقي النتائج.