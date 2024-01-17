“العمل” تُعلن بيان عاجل بشأن منحة التلاميذ والطلبة والحصول عليها بأثر رجعي

كشف وزير العمل في العراق، أحمد الأسدي، عن أن جميع الطلبة والتلاميذ بالمدارس ممن هم يمتلكون ملف في الرعاية الاجتماعية، سيكون مشمولين في الرعاية الاجتماعية، مؤكدًا بأن التلاميذ المقصود بهم شمولهم بالمنحة الذين هم فر المراحل الإبتدائية والمتوسط وكذلك الإعدادية، حيث أن الطلبة الحاملين للبكالوريوش والدراسات العليا فقد تم القيام بدفع أموال المنحة الخاصة بهم بشكل مباشر عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك إضافة قيمة المنحة عبر بطاقة “الكي كارد”، الخاصة بالرعاية.

شمول الطلبة لمنحة الرعاية

وأوضح وزير العمل، أن الوزارة قامت بتزويد وزارة التربية بجميع الطلبة التي شملتهم الدفعة المالية من الرعاية الاجتماعية، مع مراعاة بأن التربية تقوم بمراجعة جميع الطلبات الخاصة بالطلبة المتقدمين، للعمل على تدوين أسمائهم في الحصول على المنحة مباشرة، مع العلم أن بعد ذلك يتم على الفور مخاطبة وزارة المالية لكي تقوم بتوزيع أموال المنحة من خلال وزارة العمل، حتى أن البعض من الطلبة وصلت إلى عوائلهم.

الحصول على منحة الطلبة بأثر رجعي

وأكد وزير العمل، أن هناك بعض الطلبة الذين لم يعاودا إلى صفوف المقاعد الدراسة ولم يقوموا بالتسجيل لم يتم رفع أسماؤهم إلى وزارة المالية، مما يؤدي ذلك إلى التأخير في عمليات الإيداع الخاصة بالمنحة المالية لهم، مشيرًا إلى أن أي طالب طالب مستمر بالدراسة ولدى أسرته ملف الرعاية الاجتماعية سيحصل على المنحة بأثر رجعي حتى وإن تأخرت في الأشهر الأولى من الحصول عليها.