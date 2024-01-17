ما حقيقة منحة الـ 1000 جنية للعمالة غير المنتظمة التي سيتم صرفها في 2024؟

أفاد ناشطون على منصة فيسبوك بأن وزارة القوى العاملة المصرية قد قامت بصرف منحة قدرها ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة، كما تم تداول ادعاء آخر يفيد بأنه تم الإعلان عن فتح باب التسجيل للحصول على هذه المنحة بقيمة 1000 جنيه للعام الجديد 2024، فتابعوا معنا لمعرفة صحة ذلك.

ما مصدر إشاعة منحة الـ 1000 جنية للعمالة غير المنتظمة؟

بناءً على التقرير الصادر من الهيئة العامة للاستعلامات في مصر منذ عامين، أعلنت وزارة القوى العاملة عن صرف مبلغ قدره 99 مليون جنيه لعدد من العمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وفي أعقاب هذا الإعلان، تم تداول مزاعم حول صدور قرار من وزارة القوى العاملة يفيد بصرف منحة بقيمة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة بسبب زيادة سعر الدولار، وما زال هذا الخبر ينتشر بشكل دائم حتى اللحظة منذ ذلك الحين، حيث انتشر خبر عبر المواقع ومنصات التواصل يقول أنه نظراً لارتفاع سعر صرف الدولار، اتخذت وزارة القوى العاملة قراراً اليوم بصرف منحة بقيمة 1000 جنيه مصري مع بداية عام 2024 كما قيل أن التسجيل ممكن باستخدام رقم الهاتف.

نفي رسمي من وزارة القوى العاملة في جمهورية مصر العربية

منذ 16 نوفمبر 2022، نفت الصفحة الرسمية لوزارة القوى العاملة المصرية عبر منصة فيسبوك بشكل قاطع الادعاء المذكور، وحذرت الوزارة المواطنين من التداول في هذه الشائعات وطالبتهم بتجنب التواصل مع الصفحات الوهمية المتعلقة بهذا الأمر، كما نفت الوزارة أي علاقة لها بهذه الصفحات.

ولذلك لا صحة لمنحة الـ 1000 جنية للعمالة غير المنتظمة، وتم نفيها سابقاً بشكل رسمي.