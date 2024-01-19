أسماء نقل النفوس وجبة يناير 2024 pdf بالعراق موقع وزارة الداخلية

يترقب الكثير من المواطنين الإعلان عن كشوفات نقل النفوس للأشخاص المقبولين بالدعم، وذلك بعدما أعلنت وزارة الداخلية عن تواجد وجبة أخيرة بشهر ديسمبر. وقد تم مراجعة تلك الأسماء بشكل دقيق، والفحص كان شامل من الوزارة لكافة الراغبين بتغيير الاسم واللقب التابع إليهم، وتم ذلك بشكل إلكتروني من خلال بوابة المواطن الحكومية وبحسب بيان الوزارة، فقد تم مراجعة الأسماء المقبولة بالدعم بشكل دقيق، وذلك للتأكد من مطابقتها للشروط المطلوبة.

استعلام أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة

كشفت وزارة الداخلية عن تواجد وجبة أخيرة من كشوفات نقل النفوس للأشخاص المقبولين بالدعم، وذلك في شهر ديسمبر الماضي. وقد تم مراجعة تلك الأسماء بشكل دقيق، والفحص كان شامل من الوزارة لكافة الراغبين بتغيير الاسم واللقب التابع إليهم، وتم ذلك بشكل إلكتروني من خلال بوابة المواطن الحكومية ويتم إجراء الفحص بشكل شامل من الوزارة لكافة الراغبين بتغيير الاسم واللقب التابع إليهم، وذلك من خلال تقديم المستندات المطلوبة عبر بوابة المواطن الحكومية. وسيتم الإعلان عن كشوفات نقل النفوس للأشخاص المقبولين بالدعم في وقت قريب.