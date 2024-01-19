رابط التقديم على قفة رمضان 2024 في جميع الولايات الجزائرية

الكل يسأل على قفة رمضان 2024 ويرغبون في معرفة طريقة التقديم عليها، خاصة أن تلك المنحة مخصصة للأسر الجزائرية، وتساعدهم بشكل كبير على تلبية احتياجات الأسرة خلال الشهر الكريم، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار في الوقت الحالي، وهو ما صعب الحياة على الكثير من المواطنين الجزائريين، وبالتالي تأتي هذه المنحة لتوفر لهم بعض المساعدة والدعم اللازم.

التقديم على قفة رمضان 2024

يمكنك الآن التقديم على قفة رمضان 2024 بكل سهولة، إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

أولًا: الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالحكومة للشؤون الاجتماعية لتحميل استمارة الطلب.

ثانيًا: عليك طبع الاستمارة واستكمال المعلومات الناقصة فيها، ومن ثم الذهاب إلى أقرب مكتب للشؤون الاجتماعية لتسليم الاستمارة.

ثالثًا: لابد أن ترفق كلًا من صورة البطاقة الخاصة بك، مع شهادة الميلاد، مع صورة شخصية مع استمارة طلب الإعانة.

شروط التسجيل في قفة رمضان

أما عن الشروط الخاصة بالتقديم للحصول على الدعم فهي كالتالي:

لابد أن يكون المواطن الراغب في الحصول على الإعانة جزائري الجنسية.

يعيش بشكل كامل داخل الجزائر.

لابد أن تكون ديانته الإسلاك.

حسن السير والسلوك والسمعة.

لم يسبق اتهامه أو إدانته في أي قضايا.

أن يكون عاملًا ولديه دخل ثابت.

ألا يكون مستفيد من أيًا من برامج الدعم الحكومي الأخرى.

ألا يكون مالك لعقارات أو أصول باهظة أو لديه أرصدة في البنوك أو تسجيل تجاري.

جديرًا بالذكر أن هناك الكثير من المواطنين يرغبون في التسجيل، وبالتالي إن كنت ترغب في الحصول على هذا الدعم عليك أن تسارع الآن من أجل التسجيل كي تضمن مكان لك وسط المسجلين، وتذكر أن كل الطلبات يتم فحصها من قبل لجنة متخصصة لتحديد الأكثر استحقاقًا للحصول على الدعم والإعانة.