دفعة يناير.. تحميل pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي الالكترونية

توفر منصة مظلتي أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة للعام الحالي 2024 حيث تعمل هيئة الحماية الاجتماعية في العراق على توفير القيم المالية المساندة لعدد من الأفراد من محدودي ومنخفضي الدخل، للعمل على توفير كافة أنواع الدعم والاستقرار وأيضا تقدم لهم خدمات البطاقة التموينية ويتم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال موقع مظلتي الإلكتروني والتي توفر كافة الخدمات الخاصة بالوجبات التي يتم تقديمها من خلال الهيئة.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

للاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من خلال منصة مظلتي يتمكن الأفراد المتقدمون القيام بالخطوات التالية:

الدخول على منصة مظلتي الإلكترونية هيئة الحماية الاجتماعية.

اختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

ثم اختيار البحث في نظام هيئة الحماية الاجتماعية.

يتم البحث عن الأسماء عن طريق رقم البطاقة الذكية.

يتم إدخال رقم البطاقة الذكية ونقل رمز التحقق ثم الضغط على بحث.

كما يمكن البحث عن طريق المعلومات الشخصية الخاصة بالمستفيد.

من الاسم كاملا الاسم الأول واسم الأب واسم الجد.

أيضا اسم الأم أو اسم أب الأم ومحافظة الوالدة.

ثم الضغط على بحث تظهر للمستفيد شمول اسمه في الوجبة السابعة.

كيفية التواصل مع هيئة الحماية الاجتماعية للاستعلام عن أسماء الوجبة السابعة

يتمكن الأفراد من المستفيدين من الوجبات التي يتم الإعلان عنها من التواصل مع هيئة الحماية الاجتماعية من أجل معرفة الأسماء المشمولة في الوجبة السابعة لراعيه الاجتماعية عن طريق الموقع الإلكتروني مظلتي من خلال التفاصيل التالية: