باقي أيام أبشروا.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024 للموظفين وتقديم الصرف

متبقي أيام قليلة على موعد صرف مرتبات شهر يناير، ولهذا يتساءل الموظفين والموظفات من الآن عن موعد الصرف، وهذا الشهر تقرر التبكير عن الموعد كل شهر، فدعونا نوضح لكم موعد الصرف هذا الشهر وبعض المعلومات حول الزيادة الأخيرة، فضلًا تابعوا معنا.

موعد صرف مرتبات شهر يناير

وضحت المالية المصرية المواعيد الخاصة بصرف المرتبات لكل الموظفين العاملين بمختلف الجهات الإدارية، حيث حددت أيام للصرف، وذلك من أجل المساعدة بتخفيف الزحام على الصرافات الآلية، حيث في العادة يتم صرف المرتبات يوم 22 أو يوم 23، ولكن هذا الشهر تم تبكير الصرف، حيث الصرف في هذ الموعد:

يبدأ الصرف يوم 21 يناير ويستمر 22 و23 و24 و28 من نفس الشهر.

يستمر الصرف خمس أيام للموظفين.

ثلاث أيام لصرف أي مستحقات متأخرة للعاملين.

يتم مراعاة العطل والإجازات الرسمية.

وللعلم أن المالية تُوجه الجهات بإخطار كل العاملين بكل جهة بالمواعيد الخاصة بالصرف، بحيث لا يحدث أي تكدس على الماكينات والصرف بكل سهولة.

زيادة المرتبات والمعاشات 2024

وفيما يخص الزيادة للمرتبات والمعاشات، فإن رئيس اتحاد عمال مصر سبق أن صرح أن المالية ستقوم بتنفيذ زيادة لمرتبات الموظفين وأصحاب المعاشات مع السنة الجديدة للموازنة العامة، أي متوقع أن تنزل زيادة بالمرتبات والمعاشات شهر يوليو القادم، ولكن توقعات ولا يوجد تأكيد على هذا الأمر إلى الوقت الحالي.

وفيما يخص الزيادة الحالية في المرتبات، فهي زيادة صُرفت من شهور، حيث كانت بسبب رفع قيمة العلاوة الاستثنائية، حيث قيمتها زادت من مبلغ 300 إلى 600 جنيه مصري، وبالفعل تُصرف للموظفين منذ ثلاث شهور تقريبًا.