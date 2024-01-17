لو محوش 100 ألف جنيه هتاخد 2300 جنيه شهريًا طول ما انت عايش.. أعرف التفاصيل بسرعة

طرحت البنوك مجموعة من الشهادات المختلفة مؤخرًا، التي جاءت أعلاه شهادة الـ 27%، حيث إن هذه الشهادة تم طرحها عقب تصريحات البنك المركزي الأخيرة، ليكون البنك الأهلي من أهم البنوك التي قامت بطرحها، وفي هذا يرغب العديد من المواطنين في معرفة فائدة الـ 100 ألف جنيه في حالة القيام بشراء هذه الشهادة، وهل سيتم الحصول على العائد شهريًا أم سنويًا، كل ذلك سنتعرف عليه في مقال اليوم.

استثمار شهادة بـ 100 ألف جنيه

في حالة قيام العميل بشراء شهادة تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه وذلك لشهادة تبلغ نسبتها 27%، فإن العائد المتوقع شهريًا يكون نحو 2300 جنيه شهريًا تقريبًا، وتكون هذه النسبة مستحق دفعها بشكل سنويًا ما يُقارب من نحو 27000 جنيه، على أن يُراعي بأن إذا كنت ترغب في الحصول على الفائدة شهريًا، فإن نسبة الشهادة تقل لـ 23%، وفقًا لما نوه عنه البنك الأهلي وبنك مصر، وغيرها من البنوك التي قامت بطرح الشهادة.

تفاصيل شهادة الـ 27% البنك الأهلي

من أهم المعلومات التي يمكن معرفتها حول شهادة الـ 27% من البنك الأهلي ما يلي:-