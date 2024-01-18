هسة.. تحميل PDF كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي 

نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف إقتصادية سيئة، يبحث الكثير من أفراد المجتمع في العراق عن قوائم أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية 2024 الوجبة السابعة، وتعتبر الرعاية الاجتماعية حق من حقوق المواطنين لمساعدة الكثير منهم ومد العون لهم، بالإضافة إلى أنها برنامج من بين البرامج الحكومية، التي تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين وتحسين معيشتهم، ولكن سيتم إختيار الأشخاص المستوفي للشروط فقط.

خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية 2024

يترقب الآلاف الأشخاص المستحقين على أحر من الجمر عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، لذلك أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق للمواطنين، الذين يستحقون الدعم المادي طريقة للاستعلام وذلك من خلال الالتزام بالخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول على موقع مظلتي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية الإلكتروني.

قم بالنقر على أيقونة طلب الاستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة.

قم بتسجيل بياناتك الشخصية المطلوبة بصورة صحيحة وإدخال إسم المحافظة.

قم بالضغط على أيقونة الإستعلام عن أسماء المشمولين .

بعد لحظات من إدخال البيانات تظهر لك كشف بأسماء المشمولين.

قم بالنقر على أيقونة تنزيل لتحميل كشف الأسماء بصيغة PDF، ثم بالبحث عن إسمك.

شروط برنامج الرعاية الاجتماعية

الآلاف من العائلات محدودي الدخل قد تقدموا للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية أو ما يسمى التكافل الاجتماعي، ولكن لا يمكن الحصول على الراتب إلا المستوفي للشروط فقط لصرف الدعم المالي للمتقدمين طبقاً للشروط التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية التالية: