جميع ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا بكأس أمم أفريقيا 2024 اعرف تردد قناة الجزائرية الارضية

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا وتردد قناة الجزائرية الارضية 2024، حيث يتواجه المنتخبان في الجولة الثانية بالمجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024 ، ويجب التنويه إلى أن منتخب مصر قد تعادل في مباراته الأولى التي كانت يوم الأحد ضد منتخب موزمبيق على إستاد فليكس هوفويت في الجولة الأولى من هذه البطولة، ولهذا سيحاول المنتخب جاهداً أن يفوز في هذه المباراة حتى يتصدر مجموعته ويضمن التأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا بكأس أمم أفريقيا

يرغب متابعي الساحرة المستديرة في متابعة مباريات المنتخب من أجل تشجيعه، وهناك الكثير من القنوات المفتوحة بعرض مباراة مصر وغانا ونعرض الترددات في ما يلي:

تردد القناة الجزائرية الارضية

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11680.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز 27500.

قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 11096.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة TRT (مجانية)

قمر يوتلسات 7 شرق.

التردد: 11900.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 275005.

تردد قناة Rti الإيفوارية (مجانية)

قمر يوتلسات 9 شرق.

التردد: 11900.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

قناة tvt التوجولية (مجانية)

القمر الصناعي الصناعي: يوتلسات 9 شرق.

تردد القناة: 11900.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 275002.

قنوات TV 5.8 (مجانية)

القمر الصناعي تركيات 42 شرقا.

تردد 12356 H.

معدل ترميز 7100.

تردد قناة Ortb اللينينية (مجانية)

قمر يوتلسات 9 شرق.

التردد: 11900.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 275004.

قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 12015.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز 27500.

موعد مباراة مصر وغانا الجولة الثانية بدور المجموعات

تقوم القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا بإذاعة هذه المواجهة اليوم الخميس الموافق 18/1/2024 وستكون ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة، وذلك عند الساعة 10:00 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، والساعة 11:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 12:00 بتوقيت الإمارات، وستقوم قناة بي أن سبورت ببث المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وهي قناة مشفرة أي يجب أن يتم دفع اشتراك من أجل مشاهدة ما تذيعه.