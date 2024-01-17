الحلقة 144 من مسلسل قيامة عثمان على تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان 144

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144 مترجمة عبر تردد قناة الفجر الجزائرية ينتظرها العديد من عشاق هذا المسلسل، وذلك لمعرفة ما هو جديد في هذه الحلقة، وخاصة أن كل حلقة من حلقات المسلسل تنتهي على أحداث مشوقة تجعل المشاهد ينتظر الحلقة التي تليها على أحر من الجمر.

مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144 مترجمة

عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144 لديه شعبية كبيرة في الوطن العربي، لذا نجد محبي الأفلام التاريخية في الوطن العربي عددهم كبير، علاوة على ذلك فإن هذا المسلسل حصل على شعبية كبيرة في كافة أنحاء العالم، حيث تدور الأحداث حول قصة مبنية على أحداث حقيقية لتأسيس الدولة العثمانية وقائد هذه الدولة هو المؤسس عثمان الذي واجهة الكثير من الحروب والصراعات أثناء تأسيسه دولة إسلامية مستقلة، وقد تم عرض من قبل أربع أجزاء من هذا المسلسل جميع مواسم هذا المسلسل التركي التاريخي حققت نسب مشاهدة عالية، لذا منذ أول مواسمه وهو يحقق أعلى نسب مشاهدة.

الحلقة 144 منه يتم عرضها اليوم الأربعاء الموافق 17 من شهر يناير على قناة ATV التركية الساعة 8 مساءً بتوقيت دولة تركيا، وتعاد الحلقة مدبلجة على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس الموافق 18 من نفس الشهر في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والتاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد قناة الفجر الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 144 إذا كنت ترغب في مشاهدتها فلا بد من تحميل تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات، حيث تعتبر قناة الفجر من القنوات التي نجحت في الحصول على حقوق بث هذا المسلسل، وهذا التردد كما يلي: