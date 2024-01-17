استقبال الان تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 نايل سات لمتابعة أروع البرامج الوثائقية المميزة على مدار اليوم

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 تعتبر من أشهر القنوات العربية التي تهتم بعرض باقة متنوعة من البرامج باللغة العربية، حيث تهتم هذه القناة بعرض برامج عن الحيوانات والطبيعة، علاوة على ذلك تقدم القناة أفلام وثائقية مختلفة يعشقها العديد من الأشخاص.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 نايل سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 يبحث عنه الكثير من عشاق القناة حول العالم، وذلك مشاهدة كل البرامج الحصرية، لذا يمكنك الآن استقبال تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات نايل سات كما موضح على النحو التالي:

قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات

أعلنت عن تغيير ترددها خلال الفترة السابقة على القمر الصناعي نايل سات، لذا عند تحميل التردد الجديد سوف تشاهد برنامج أساليب البقاء الشهير وأيضًا برنامج السمكة البرية، لذا سنقوم بسرد هذا التردد لكن على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12467.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات

تستطيع مشاهدة جميع برامج الحيوانات والأفلام الوثائقية التي تعرضها القناة على القمر الصناعي عرب سات، وذلك بعدما نشرت القناة هذا التردد رسميًا على منصاتها الرسمية، وهذا التردد كما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك sd

تعرض قناة ناشيونال جيوغرافيك برنامج الحيوان، حيث من خلال هذا البرنامج يتم عرض مجموعة من الحقائق حول الحيوانات، وبرنامج سمك التونة العنيدة من أبرز البرامج التي يتم فيها التعرف على أنواع مختلفة من الأسماك وغيرهم الكثير من البرامج، وهذا تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024: