“استعلم الآن” خطوات الاستعلام عن منحة طلاب المدارس 2024 بالعراق

تحرص وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق على دعم الطلاب الفقراء ومساعدتهم، وذلك عن طريق برامج الدعم التي تقدم منح دراسية لهم لتحمل جزء كبير تكاليف تعليمهم، وذلك وفق شروط معينة حددتها الوزارة، وبعد التسجيل في المنحة يمكن الاستعلام عن منحة طلاب المدارس 2024 بالعراق بشكل إلكتروني بالكامل، بدون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الوزارة.

الاستعلام عن منحة طلاب المدارس 2024

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق بالإعلان عن نتائج المنحة الدراسية التي تم التقديم عليها، ويمكن الاستعلام عن أحقية الطالب في هذه المنحة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية العراقية.

من الصفحة الرئيسية يتم اختيار “المنح” ثم تحديد “منح طلاب المدارس“.

يتم كتابة رقم القيد الخاص بالطالب، ثم الضغط على زر “بحث”.

بعد الانتظار قليلاً سوف تظهر نتيجة الاستعلام، سواء كان الطالب مستحقاً للمنحة أم لا.

شروط التقديم على المنح الدراسية في العراق

لكي يتم ضمان وصول المنحة إلى المستحقين لها بالفعل، وضعت وزارة الشؤون مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها في جميع المتقدمين لها، وهي تتمثل في:

يجب أن يمتلك المتقدم الجنسية العراقية، بالإضافة إلى الإقامة بشكل كامل ودائم على أراضي دولة العراق.

ألا يكون الطالب قد سبق له الانتفاع من هذه المنحة، وأن تكون أول مرة له.

ضرورة تقديم ما يثبت عدم القدرة على دفع مصاريف المدرسة.

يلزم أن يكون الطالب مسجلاً لدى إحدى المدرسات الحكومية المعتمدة في العراق.

موعد صرف المنحة الدراسية للطلاب

تم الاعلان عن الموعد المحدد لصرف المنحة الدراسية للطلاب، حيث أن قيمة المنحة هي 200000 دينار عراقي، ويتم صرف المنحة على دفعتين، الأولى تكون في شهر مارس، أما الثانية تكون في شهر سبتمبر، وهذا بعد الانتهاء من مراجعة الطلبات المقدمة واعتمادها بصورة رسمية.