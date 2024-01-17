التعليم توضح آلية الاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024

شهدت مواقع البحث إقبال كبير في الساعات القليلة الماضية للبحث عن نتائج الصف الرابع الابتدائي، إذ يعيش الطلاب حالة من القلق والتوتر بانتظار الإعلان عن النتائج، إذ تعد الاختبارات والامتحانات الدراسية بمثابة قياس مدى استيعاب الطلاب للمواد الدراسية، وتعد الصف الرابع أول عام يختبر فيه الطلاب منذ دخولهم المدارس، لذا يتشوق الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتائج الاختبارات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٤.

نتائج الصف الرابع الابتدائي

أعلنت وزيرة التربية والتعليم بأنه من المتوقع أن تظهر نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي خلال الأيام القليلة القادمة إلكترونيا للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن نتائج الصف الرابع، وسيتم رفع النتائج على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببوابة التعليم العالي، ويرجع السبب وراء تأخر ظهور النتائج حتى الآن مايلي:

تأخر عملية التصحيح ورصد الدرجات في بعض المدارس.

عدم الانتهاء من تجميع درجات كافة المواد الدراسية لكل طالب.

تأخر تحصيل الدرجات في عدد من الإدارات التعليمية.

معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم بعض الخطوات البسيطة التي يجب إتباعها حتى يتمكن الطالب من الاستعلام عن نتائج الصف الدراسي الرابع الفصل الدراسي الأول فور ظهورها، إذ أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية و التعليم عن قرب ظهور النتائج خلال الايام القليلة المقبلة، ومن أبرز هذه الخطوات: