“بالخطوات” طريقة استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024 إلكترونيًا

ينتظر طلاب الشهادة الابتدائية على أحر من الجمر ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي ٢٠٢٤، إذ أعلن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم الأساسي إنه من المتوقع ظهور النتائج في الايام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من مرحلة التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، إذ لم تنته حتى الآن غرف الكنترول الرسمية من رصد كافة درجات الطلاب بالصف السادس الابتدائي، ويرغب الطلاب وأولياء الأمور في الاطمئنان على درجات التلاميذ، حتى يتمكن الطلاب من الاستعداد للفصل الدراسي الثاني براحة والعمل ايضاً على تقوية نقاط الضعف وسوف نوضح خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي

يمكن الاستعلام عن نتيجة الطلاب الصف السادس الابتدائي الترم الاول فور ظهورها من خلال بعض الخطوات البسيطة التالية:

في البداية عليك التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي بوابة التعليم الأساسي ، أو بوابة النتائج.

، أو بوابة النتائج. بعد ذلك عليك اختيار نتيجة الشهادة الابتدائية.

ثم لابد من إدخال كافة بيانات الطالب مثل الاسم ثلاثي ورقم الجلوس.

يقوم الطالب بإدخال اسم المدرسة التابع لها وتحديد الإدارة التعليمية.

لابد من مراجعة كافة البيانات للتأكد من صحتها.

أخيرا يقوم الطالب بالنقر على عرض النتيجة.

خلال دقائق وسيظهر أمامك كافة التفاصيل المتعلقة بالنتائج في حال ظهورها.

نتيجة الصف السادس الابتدائي

أعلنت مصادر موثوقة وتابع لوزارة التربية والتعليم بأن النتائج الأولية من تصحيح ورصد الدرجات مرضية تماماً، وارتفاع نسبة النجاح هذا العام لطلاب الصف السادس الابتدائي ولا داعي للقلق أو التوتر، وأن هناك فرصة جيدة امام الطلاب ذات التحصيل المتوسط او الضعيف من الاستذكار الجيد في الفصل الدراسي الثاني، وعلى الطلاب الاستعداد لإنهاء المرحلة الابتدائية والتوجه إلى المرحلة الإعدادية بكل ثقة وتفائل وأنه سيتم الإعلان قريبا عن النتائج وتعم الفرحة أرجاء المنازل.