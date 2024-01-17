لينك نتيجة أولي إعدادي .. نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الأول 2024 بوابة التعليم الأساسي
يقوم مئات الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن نتائج امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الأول، وذلك تزامنًا مع اقتراب نهاية الفترة المخصصة للامتحانات في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ( 2023 – 2024 )، حيث يترقبون بفارغ الصبر نتائج أبنائهم في جميع المواد الدراسية التي أجروا امتحاناتها، وسنقدم لكم في هذا المقال جميع التفاصيل المتعلقة بهذه النتائج.
نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الأول
بدأت عمليات التصحيح وتقدير الدرجات فور انتهاء الامتحانات، حيث أجريت هذه العمليات في جميع المدارس عبر المحافظات، وتهدف هذه الجهود إلى الإعلان عن نتائج الصف الأول والثاني الإعدادي للعام الدراسي الحالي ( 2023 – 2024 )، حيث صدرت توجيهات صارمة من كافة المديريات للضغط على الانتهاء السريع من عمليات التصحيح، بهدف الإعلان عن النتائج بأسرع وقت ممكن وضمان عدم وجود تأخير في إعلان النتائج لجميع الطلاب.
رابط نتيجة أولي إعدادي الترم الأول
يمكنك الآن معرفة نتائج الصف الأول الإعدادي للترم الأول لعام 2024 إلكترونيًا، وذلك لطلاب محافظة القاهرة، عبر اتباع خطوات بسيطة، كما يمكنك استعلام نتيجتك باستخدام رقم الجلوس أو الرقم القومي.
- قم بالدخول إلى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.
- قم بعد ذلك باختيار مربع الخدمات الإلكترونية.
- قم بتحديد مربع نتائج الامتحانات.
- قم بعد ذلك بالضغط على الصف الأول الإعدادي.
- قم بعد ذلك قم باختيار نتائج الفصل الدراسي الأول.
- قم بإدخال الرقم القومي ثم اضغط على مربع البحث.
- سوف تظهر لك بعد ذلك على الفور النتيجة بالإضافة إلى ظهور المجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب.