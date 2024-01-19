“لولو” استقبل تردد قناة وناسة للأطفال علي قمر النايل سات

تنطلق قناة وناسة من قلب المملكة العربية السعودية لتخاطب الأطفال من جميع أنحاء العالم، بمحتوى ترفيهي وتعليمي ممتع ومفيد وتتميز القناة بصوتها المرح الذي يجذب الأطفال ويجعلهم يشعرون بالسعادة والفرحة وتقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات الكرتونية، والتي تتناول موضوعات مختلفة، منها مسلسلات كرتونية تتناول العلاقات الأسرية والقيم العائلية، مثل مسلسل “عائلة ميكي” ومسلسل “سنفورة”.

تردد قناة وناسة

قناة وناسة هي صوت الطفولة المرح، والتي تسعى إلى زرع السعادة والفرح في قلوب الأطفال من جميع أنحاء العالم تبث القناة على مدار 24 ساعة يومياً، وتعتبر من أكثر القنوات شعبية في الوطن العربي وقد تأسست قناة وناسة عام 2008، وهي مملوكة لشركة “قنوات” السعودية. تسعى القناة إلى تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي ممتع ومفيد للأطفال، وتتميز ببرامجها ومسلسلاتها الكرتونية المتنوعة التي تخاطب جميع الأعمار.

تردد قناة وناسه نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسه نايل سات

تبث قناة وناسة للأطفال على قمر عرب سات بجودة عالية الدقة (HD)، ويمكن ضبطها على التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات ضبط تردد قناة وناسة للأطفال: